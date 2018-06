Medici senza frontiere: soccorsi dalla nave Aquarius 629 migranti

Roma, 10 giu. - Una notte "estremamente intensa nel Mediterraneo centrale: ora a bordo della nave Aquarius ci sono 629 persone, tra loro 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte", è il report di Medici senza frontiere, la cui nave Aquarius è stata impegnata in sei diverse operazioni di salvataggio di altrettante imbarcazioni carichi di migranti al largo della Libia, in acque Sars.

In particolare, il soccorso di due gommoni è stato critico: "Uno dei due si è distrutto nel buio, lasciando oltre 40 persone in acqua". Da queste due imbarcazioni sono state soccorse 229 persone, poi la Aquarius ha accolto a bordo anche 400 persone, soccorse precedentemente dalla Marina militare italiana, dalla Guardia costiera italiana e da navi mercantili.