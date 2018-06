Roma, 10 giu. - "E' grave che a seggi aperti per le elezioni comunali proprio il ministro dell`Interno si lanci nell`ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito. Abbiamo due vicepremier che anziché governare nell`interesse generale pensano solo alla propria propaganda di partito e questo segna una deriva pericolosa che non può essere sottovalutata". Lo ha affermato in una nota il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.