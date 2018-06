Marattin (Pd): ministro Tria smentisce bugie di Salvini e Di Maio

Roma, 10 giu. - "L'odierna intervista del ministro dell'economia Tria al Corriere è un ceffone in faccia a Di Maio e Salvini che vengono smentiti su tutta la linea economica. In sintesi su Euro, debito, Fornero, flat tax, reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio hanno raccontato una sacco di bugie ai loro elettori e al Paese". Lo ha affermato in una nota Luigi Marattin, parlamentare del Partito democratico.

"Smentiti - ha aggiunto - anche su mini-bot e Cdp, che rimarrà al di fuori della PA. Insomma, il ministro tecnico, smonta ad una, ad una tutte le loro fantasiose ricette. Rimane un`altra domanda: ma come funzionerà esattamente questo governo? Il premier deve chiedere il permesso ai vice-premier, i quali a loro volta vengono smentiti dal ministro dell`Economia?".