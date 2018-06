Calabria: Forza Italia grande partito ma per vincere deve cambiare

Roma, 10 giu. - "Forza Italia è un grande partito. Deve tornare a pensare in grande. Il sorpasso della Lega è anche figlio di criteri di selezione della classe dirigente che, negli ultimi anni, hanno rispecchiato più un sistema di rendite di posizione che il merito. FI deve cambiare". Lo ha detto la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria in un`intervista al Corriere della Sera.

"La leadership di Berlusconi è presente e futura. E il nostro leader - ha sottolineato l'esponente azzurra - deve tornare a scommettere sui tanti giovani seri e preparati che già ha. Senza una classe dirigente nuova non possiamo essere credibili e competitivi agli occhi di chi spaccia per nuovo il governo Conte. Le nostre idee sono ancora valide. Perché non ci vengano sottratte da chi finge di essere nuovo, però, devono camminare su altre gambe. Altrimenti loro continueranno a vincere, noi saremo destinati a perdere".

"Berlusconi ha creato un patrimonio politico che non possiamo permetterci di continuare a disperdere. Io voglio essere messa nelle condizioni di combattere per le mie idee", ha concluso Calabria.