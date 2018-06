Tria: posizione Governo chiara, non si discute di uscita dall'euro

Roma, 10 giu. - "La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall`euro". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una intervista al Corriere della sera.

"Il governo - ha spiegato - è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all`uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell`euro. Come ministro dell`Economia ho la responsabilità di garantire, su mandato del governo, che queste condizioni non si verifichino. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono su questa linea e il governo nel complesso è responsabile verso il Paese".

Quanto alla possibile influenza che le dichiarazioni dei politici possono avere sull'andamento dei mercati finanziari, "all`avvio di un governo un dibattito politico vivace è normale", ha osservato l'economista. "C`è una coalizione con vari punti di vista che si confrontano. È un assestamento iniziale. Ma c`è un programma e bisogna fare attenzione - ha ribadito il ministro Tria - soprattutto a quello che dice e fa il governo, a partire dal presidente del Consiglio".