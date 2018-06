G7, Trump si ritira da accordo. Francia: incoerente e ... -3

Quebec, 10 giu. - Dopo i tweet di Trump dal team di Trudeau è stata resa nota una breve risposta: "Siamo concentrati su tutto quello che abbiamo concordato al summit del G7. Il primo ministro non ha detto nulla che non avesse già detto prima in pubblico e in privato al presidente".

Le dichiarazioni dell'Eliseo di oggi chiudono il cerchio di questa farsa, perché nonostante le tensioni con la determinazione dei leader europei presenti, il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, in primis, sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto quando Trump aveva lasciato il summit in anticipo per andare a Singapore. Ma poi è arrivato il tweet.

La dichiarazione congiunta, che inizia con "Noi leader del G7" e che viene definita come "approvata", prevede una riforma multilaterale del commercio attraverso l'Organizzazione mondiale del Commercio e "una modernizzazione del Wto al più presto", "la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie".

(fonte afp)