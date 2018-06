Conte al G7, è anche l'esame della prima conferenza stampa

Charlevoix (Canada), 10 giu. - In una settimana da professore universitario a leader politico internazionale. Giuseppe Conte lascia il G7 dando la sensazione di essere entrato nel ruolo, almeno dal punto di vista mediatico. Il presidente del Consiglio, nella notte italiana, ha tenuto la sua prima conferenza stampa e pare essersi abituato alla ribalta dei media: dai primi giorni in cui alle domande dei cronisti rispondeva accennando un buongiorno e chinando la testa, è passato al savoir faire mostrato a Charlevoix.

In una grande sala del Manor Richelieu, Conte arriva puntuale alla conferenza stampa, sale sul palco, per prima cosa ringrazia i giornalisti che hanno seguito i lavori e si informa sulle difficoltà logistiche che hanno contraddistinto la due giorni, con traferimenti in autobus di cinque ore (tra andata e ritorno) per raggiungere il media center più vicino al summit, con partenze in piena notte da Quebec City. Poi, dopo una brevissima introduzione, risponde per mezz'ora alle domande dei cronisti. Al termine scende dal palco, una giornalista gli fa vedere sullo smartphone un tweet di Trump che parla di lui: "A really great guy", "Un gran bravo ragazzo", scrive The Donald. Conte lo legge, sorride e restituisce il telefono: "La ringrazio molto". Un giornalista gli si avvicina. "Ah, lei è quello che mi attacca sempre", lo apostrofa il premier, ma comunque in tono garbato. "Possiamo avere un colloquio?", chiede il cronista. "Sì, volentieri faccio un colloquio, ma poi non mi voglio ritrovare il virgolettato sul giornale. Se volete un'intervista chiedete un'intervista", replica allontanandosi, seguito dal portavoce Rocco Casalino che insieme alla sua vice Maria Chiara Ricciuti lo ha seguito come un'ombra. Così come il responsabile dei social Dario Adamo, artefice delle dirette video.

Casalino, nei due giorni del summit, ha fatto la spola tra la zona dei lavori e la sala stampa. Dando indicazioni, chiedendo se ci fossero necessità o domande, evidentemente preoccupato per eventuali polemiche, visti anche gli attacchi di alcuni esponenti Pd che lo hanno accusato, venerdì, di aver preso per un braccio Conte per allontanarlo dai cronisti. Anche per la conferenza stampa finale si è assicurato che ci fosse tempo per le domande di tutti: "Non voglio lasciar fuori nessuno", il suo mantra, attento a evitare passi falsi mediatici proprio ora che il governo giallo-verde deve avviare la navigazione.