Putin: da G7 "balbettio creativo", riprendere cooperazione

Mosca, 10 giu. - Per il presidente russo Vladimir Putin le critiche venute dai Paesi del G7, che si sono incontrati in Canada, sono "un balbettio creativo" che "bisogna fermare" per passare "questioni concrete legate alla reale cooperazione".

Commentando la dichiarazione finale del summit Putin ha dichiarato che i Paesi del G7 hanno "di nuovo" fallito, non fornendo alcuna prova che la Russia fosse dietro l'avvelenamento della ex spia russa e della figlia (Sergey e Yulia Skripal) a marzo in Gran Bretagna.

(fonte afp)