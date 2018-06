G7, Trump si ritira da accordo. Francia: incoerente e inconsistente

Parigi, 10 giu. - "La cooperazione internazionale non può dipendere da attacchi di rabbia e piccole parole", ha denunciato l'Eliseo aggiungendo che il comportamento degli Stati Uniti al G7 è stato "incoerente e inconsistente". Niente mezzi termini dopo che il presidente Usa Donald Trump ha ritirato la sua firma dalla dichiarazione finale con un tweet in cui ha duramente attaccato il premier canadese, padrone di casa, Justin Trudeau, definendolo "debole e disonesto".

Trump nello stesso tweet, mentre era in volo per Singapore per il summit con la Nordcorea, ha anche aggiunto di aver dato ordine di levare la firma dalla dichiarazione finale e ha chiosato con l'annuncio: "Ora valutiamo dazi sulle auto che invadono il mercato americano".

"Abbiamo trascorso due giorni su un testo e su accordi. Noi ci impegniamo a rispettarlo e chi ci ha voltato le spalle mostra incoerenza e inconsistenza. La Francia e l'Europa continuano a sostenere questa dichiarazione", prosegue la nota dell'Eliseo.

(fonte afp)