Governo, Di Battista: spero Pd faccia opposizione degna di nota

Torino, 9 giu. - "Spero che i parlamentari del Pd e degli altri partiti riescano a strutturare una opposizione un minimo degna di nota, basandosi sui temi. Ma ciò che vedo è una totale decomposizione politica". Così Alessandro Di Battista (M5S), in collegamento da San Francisco con Torino, in occasione del tour del Rousseau City Lab.

"La democrazia funziona quando c'è un governo legittimato da un voto popolare, e questo piaccia o non piaccia ora c'è, e un'opposizione. Ci vuole una competizione positiva tra governo e opposizione che si devono sfidare su temi, sui diritti sociali, come la sanità e la scuola" ha aggiunto Di Battista, bollando come di bassa lega le polemiche sul premier e sul suo accenno a Pier Santi Mattarella. "Oggi dare del populista a chi vuole cambiare le cose e la cosa più populista che esista", ha concluso.