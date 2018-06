Di Maio: sostegno a nuovi sindaci M5s. Poi la retromarcia

Roma, 9 giu. - "Avere sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c`è il governo nazionale". In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata amministrativa che domani vedrà al voto circa 700 comuni, il vicepremier Luigi Di Maio infila un passaggio che scatena le proteste degli altri partiti. Tanto che lo stesso Di Maio è costretto ad un post su Facebook per fare retromarcia: "Sarò al fianco di tutti i sindaci italiani, al di là del loro colore politico".

Il capo politico del Movimento Cinque Stelle aveva rivolto "a tutti i candidati sindaco del M5S di questa tornata elettorale il mio in bocca al lupo. Siate il cambiamento che avete detto di volere perché quello che vogliamo e chiediamo lo dobbiamo rappresentare nei gesti di ogni giorno". Saranno i cittadini a decidere se eleggerli, prosegue Di Maio, "ma posso dire che hanno tanto lavoro da fare e questa volta avranno un governo nazionale dalla loro parte che li potrà aiutare a risolvere problemi complessi come le crisi aziendali".

Parole che hanno provocato le reazioni delle opposizioni. La prima a protestare è Giorgia Meloni, che chiama in causa l`alleato di centrodestra - ma partner di governo del M5s - Matteo Salvini": "Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5S perché così avranno un governo amico. Scusa Luigi Di Maio e invece i Comuni che dovessero scegliere un sindaco di un altro colore non potranno parlare con i ministri grillini? I milioni di cittadini che voteranno sindaci di centrodestra o di Fratelli d`Italia non saranno ascoltati dal Governo Conte? Matteo Salvini, nostro alleato nella maggior parte dei Comuni che vanno al voto contro candidati cinquestelle, spieghi a Luigi Di Maio che i cittadini non si ricattano", dice la presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni. Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, scrive su Facebook: "Caro Di Maio, siete il Governo della Repubblica, non il governo degli amici. Hai il dovere di servire tutti i Comuni, rispettando le scelte dei cittadini. Si chiama democrazia e senso dello Stato". Gli fa eco il senatore e costituzionalista Stefano Ceccani: "Il pluralismo è un concetto estraneo a Di Maio". Protesta anche Liberi e Uguali, che con Stefano Fassina ricorda un`altra frase `singolare` di Di Maio: "Di Maio corregga e chiarisca le sue parole su sostegno del governo ai sindaci del M5s. Sono affermazioni gravi, in generale. Ancora più gravi oggi alla vigilia del voto. Il governo nazionale è a sostegno di ogni Sindaco, senza guardare alle appartenenze partitiche perché il Sindaco rappresenta tutta la sua comunità, non soltanto una parte. Di Maio lo ricordi e lo dichiari. Dopo aver affermato che `adesso lo Stato siamo noi`, il vice-Presidente del Consiglio continua a fare uscite pericolose".

In serata arriva quindi la correzione di Di Maio: "Sappiano tutti i primi cittadini Italiani che sarò dalla loro parte sempre, al di là del colore politico, soprattutto nella soluzione delle crisi aziendali che vertono sul proprio territorio". E il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ironizza: "L'ha sparata talmente grossa Di Maio, sul sostegno del governo alle sole amministrazioni 5 Stelle, che stavolta se ne è accorto anche lui. La sua retromarcia resta inquietante e denota un pericoloso stato di confusione: al vicepremier manca l'abc del rispetto istituzionale".