Di Battista: governo farà ottimo lavoro, se ne freghi di critiche

Torino, 9 giu. - "Questo governo farà un ottimo lavoro. Deve andare avanti e fregarsene di critiche strumentali". Così Alessandro Di Battista (M5S), in collegamento da San Francisco con Torino, con il Rousseau City Lab.

"Ricordo come in parlamento ci sbeffeggiavano quando parlavamo di democrazia diretta. E invece oggi vedere Fraccaro ministro della democrazia diretta è una soddisfazione grandissima, sembra un sogno. Molti di loro, oggi trombati, ci guardavano dall'alto in basso, ci guardavano come barbari con l'arroganza di chi interpreta la democrazia e invece sa solo dare un contentino ai cittadini prima delle elezioni, per continuare ad occupare le stesse poltrone. Ci ridevano dietro ma oggi mi sembrano molto i nobili della rivoluzione francese", ha concluso Di Battista.