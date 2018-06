Meloni: Malta scarica problema migranti su Italia, chiudiamo porti

Roma, 9 giu. - "Malta si rifiuta di accogliere le navi delle Ong cariche di clandestini e scarica il problema sull'Italia. C'è una sola soluzione per bloccare l'invasione: chiudere i porti italiani alle navi delle Ong e denunciare gli equipaggi per tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fico, la Boldrini e Saviano non sono d'accordo? Il Governo Conte dimostri con i fatti che l'aria è cambiata". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.