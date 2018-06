Roma, 9 giu. - "I diritti civili non si toccano se non per allargarli. Lo tenga a mente questo governo. Perché siamo scesi in piazza oggi, come ogni anno, ma siamo pronti a farlo ogni volta che ci sarà rischio di tornare indietro". Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, che oggi ha partecipato al Roma Pride 2018.