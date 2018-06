Castelli: spread non preoccupa, qualcuno ha voluto colpirci

Roma, 9 giu. - "I tecnici sanno che questo livello di spread non è preoccupante e non crea buchi nel bilancio se non perdura per molto tempo. Questa è la rassicurazione che ci hanno dato dai ministeri". Dunque "non siamo preoccupati". Lo ha detto l'esponente M5s Laura Castelli, ospite de L'Intervista su SkyTg24, ribadendo che ci sarebbe stato "stranamente un rallentamento della Bce nell'acquisto dei titoli, qualcuno ha cercato di metterci in difficoltà". Comunque, ha affermato Castelli, "i mercati finanziari ci hanno imparato a conoscere in questi anni: come abbiamo raccontato il nostro programma in questi anni, ora spiegheremo che fare investimenti strutturali fuori dal deficit publico sono cose interessanti per chi vuole investire".