Conte al G7 cerca intesa con Trump, obiettivo ruolo mediatore

Charlevoix (Canada), 9 giu. - Allacciare un rapporto stretto con Donald Trump, per proporsi come mediatore e pontiere tra il presidente americano e gli altri partner del G7, in particolare quelli europei, e acquisire maggior 'potere contrattuale' a livello comunitario. Questa la strategia con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al G7 di Charlevoix in Canada e l'obiettivo è stato, almeno mediaticamente, raggiunto.

In questa cornice va letto il tweet molto secco con cui ieri mattina Conte ha schierato l'Italia a fianco degli Usa nel chiedere il ritorno al G8 con la Russia al tavolo. Un intervento, prima dell'inizio dei lavori, che ha messo in allarme i leader europei, che hanno temuto che il premier italiano potesse rompere il fronte continentale. Poi Conte ha parzialmente aggiustato il tiro, ma intanto la strada era stata tracciata. "L'obiettivo principale di questo G7 per noi era creare un rapporto importante con Trump. Al di là della questione, pur importante, della Russia, l'intento di quel tweet era questo, ed era pienamente voluto", spiegano fonti della delegazione italiana. Dopo l'intervento via social, durante i lavori, Conte ha coltivato questa strategia, spiegando la posizione italiana sulla Russia e suscitando l'apprezzamento di Trump. "Ha ragione al 100%", sarebbe sbottato il leader americano, storpiando nella sua pronuncia il nome "Giuseppi".

Il feeling è stato poi consolidato personalmente ieri sera, in un incontro durato circa un quarto d'ora a cui gli italiani hanno lavorato duramente. "Non voleva fare bilaterali con nessuno, poi siamo riusciti a organizzare un colloquio a margine dei lavori, che è stato molto cordiale ed è durato anche più dei 10 minuti previsti", spiega la delegazione. "Con Trump - ha raccontato oggi Conte - abbiamo avuto un colloquio molto cordiale, ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto contento di questa nuova esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e siano riuscite a formare una maggioranza di governo". Ne è scaturito un invito alla Casa Bianca, che sarà raccolto "al più presto possibile", non appena le rispettive agende lo permetteranno.

Anche sulla questione dei dazi e del commercio, Conte è parso cercare una vicinanza all'alleato americano, per evitare lo schema del 6 contro 1. "Abbiamo tutti convenuto - ha spiegato il premier - dopo un proficuo scambio che il sistema del commercio internazionale basato sull'organizzazione mondiale del commercio è un sistema un po' datato, richiede un suo adeguamento. Basti pensare che la Cina era entrata come Paese emergente invece oggi è una potenza mondiale particolarmente invasiva sul piano commerciale".

L'avvicinamento del premier giallo-verde a Trump appare strettamente intrecciato con il ruolo che l'Italia intende giocare a livello europeo. La seconda priorità della delegazione italiana in Canada era porre ai partner Ue la questione dei migranti e della revisione degli accordi di Dublino, in vista del Consiglio europeo di fine giugno. Un asse saldo dell'Italia con gli Usa (come ha dimostrato la tensione emersa ieri dopo il tweet di Conte) può rafforzare il potere contrattuale dell'esecutivo nei confronti dell'Ue, in particolare sui migranti e sulla partita della modifica degli accordi di Dublino, su cui le proposte sono al momento, per l'Italia, "assolutamente insoddisfacenti". Una mossa spregiudicata quella dell'esecutivo, se sarà vincente si vedrà già nelle prossime settimane.