Salvini: non solo migranti, ridurre scorte e chiudere moschee

Roma, 9 giu. - "Giorno e notte su libri, documenti dossier. Non solo immigrazione" ma anche al lavoro "per tagliare questi sprechi, togliere la scorta a chi non ne ha diritto e riportare la media italiana a quella europea". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook, annunciando che contatterà il ministro dell'Interno austriaco, visto che "l'Austria ha deciso di chiudere diverse moschee, espellendo diversi imam che predicavano odio".

E poi Salvini elenca: "C'è la lotta alla mafia, migliaia di beni da restituire ai cittadini; la lotta alla droga; rivedere il sistema di sicurezza; dare una mano agli uomini delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco; l'abusivismo commerciale che devasta spiagge in ogni dove".