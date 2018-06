Roma, 9 giu. - "Tutta la stampa e le tv sono contro di me, contro la Lega, contro il governo. Tutti i giornali, associazioni, sidancati, Confindustira, Gay Pride, Soros, Bonino, Renzi, Corona, Balotelli, non ci facciamo mancare nulla. Ma in sette giorni stiamo già riportando la nave Italia verso il largo, con un obiettivo preciso". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook.