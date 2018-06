Salvini: domani a Comunali si può rispondere ai chiacchieroni

Roma, 9 giu. - "Domani 700 comuni al voto, 6 milioni di italiani che possono dare un segnale chiaro ai chiacchieroni, ai giornalistoni, ai sociologi, che ci stanno insultando da una settimana. Io sono a disposizione per 60 milioni di italiani e tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, ma conto su di voi per dare un segnale a quei chiacchieroni che ci stanno imputando a noi che siamo al governo da una settimana tutti i disastri degli altri". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook, invitando a "scegliere il sindaco giusto, possibilmente della Lega".