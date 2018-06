Salvini: io legami con 'ndrangheta? Ormai mi accusano di tutto

Roma, 9 giu. - "Repubblica è una settimana che indaga sui legami miei con l'ndrangheta, capite come possa avere a che fare io con l'ndrangheta...". Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook commenta l'inchiesta di 'Repubblica' sui rapporti tra Lega e 'ndrangheta. "Poi c'è L'Espresso che sta cercando i soldi di Salvini dappertutto... in Svizzera e Lssemburgo ho mandato cartoline non denari. Mancano accuse di droga e pedofilia, poi me le hanno dette tutte", afferma Salvini.

"Mi danno dell'assassino, gli rispondo con un bacione. Siate sereni, siate tranquilli, abbiate una vita, non state tutto il giorno a rosicare a pensare alla Lega, a Salvini xenofobo, razzista, fascista. Giudicheranno gli italiani dai fatti. Non voglio essere cattivo, sono un padre di famiglia, voglio essere giusto. Voglio aprire le porte a chi ha diritto, e chiuderle a tutti gli altri", conclude.