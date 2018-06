Roma, 9 giu. - "Sarà anche bravo questo Cantone, ma ormai non sposti un posacenere o tagli un ciuffo d'erba se non c'è il parere positivo dell'Anac. Ragazzi, un paese più semplice, dove sia più semplice lavorare". Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook, sul ruolo dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.