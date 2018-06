Roma, 9 giu. - "Leggo alcuni dirigenti di Confindustria che dicono che per loro non è una priorità pagare meno tasse. Ma come? Li conosco solo io quelli che stanno morendo soffocati? Forse quelli che dicono che non sono priorità il taglio delle tasse e la Fornero non hanno problemi econmici e hanno un altro genere di aiuti da qualcuno". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook.