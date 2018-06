Salvini: non sarà un'estate di sbarchi, non starò a guardare

Roma, 9 giu. - "Malta non dà disponibilità alcuna a che si attracchi nei suoi porti. E arrivano tutti tranquillamente in Italia. No, no, no. Se qualcuno pensa ad un'estate come le ultime con sbarchi su sbarchi alzando gli occhi al cielo senza muovere un dito, non sarà quello che farò da ministro. O si seguono le regole, o si cambiano, non starò a guardare perchè gli italiani ne hanno le scatole piene. In maniera rispettosa, educata, salvando vite, vedremo di dimnuire ulteriormente gli arrivi e aumentare le espulsioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in una diretta su Facebook.

Sul fronte internazionale "già abbiamo creato alleanze: contatterò la prossima settimana i ministri degli Interni di altri Paesi europei, Austria, Belgio, Paesi Bassi, stiamo lavorando sul fronte del Mediterraneo per valutare come salvare vite e chiudere il rubinetto dell'immigrazione". Poi i "centri per i rimpatri che mancano, ce ne sono solo 4. Cosa hanno fatto per anni coloro che mi hanno preceduto? E poi i fenomeni mi vengono a dire cosa ha fatto Salvini... Siamo qui da una settimana". Di centri per l'impiego "ne servono almeno 20, e devono essere chiusi. Non quelli dove escono la mattina e rientrano la sera con le bici magari rubate. Centri umani, dove tutti vengono trattati coi guanti, ma chiusi. Dobbiamo recuperare sette anni di nulla, complicità, assenza, servilismo, in Europa e nel mondo".