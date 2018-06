Banche, Casini: bene protocollo Bankitalia-Consob

Roma, 9 giu. - "Il nuovo protocollo di intesa tra Bankitalia e Consob fa onore non solo ai promotori, ma anche alla Commissione di inchiesta sulle banche che aveva sollecitato una maggiore cooperazione ed evidenziato limiti e contraddizioni verificatesi in passato. Capisco che non va di moda riconoscere realtà scomode, ma dopo una rappresentazione caricaturale sul nostro lavoro ritenevo doveroso evidenziarlo". Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini, già presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.