Tra Reggio Calabria e Ragusa sbarcati oltre 450 migranti

Roma, 9 giu. - Oggi tra Reggio Calabria e Pozzallo nel ragusano sono sbarcati oltre 450 migranti. Sono i primi sbarchi da quando Matteo Salvini guida il ministero dell'Interno.

Sbarchi dopo operazioni di soccorso in acque libiche avvenute tra il 5 e il 6 giugno, operazioni di soccorso difficili e pericolose per le condizioni di mare grosso, con onde alte quattro metri, che hanno messo a rischio la vita dei migranti e reso altrettanto difficile e lunga la navigazione verso le acque e i porti italiani.

Secondo il report della centrale operativa della guardia costiera italiana sono prima sbarcati stamattina a Reggio Calabria i 232 migranti soccorsi il 5 giugno dalla Sea Watch con tre diverse operazioni per salvare migranti a bordo di gommoni in difficoltà per le condizioni meteo marine.

Poi a Pozzallo è finalmente arrivato il peschereccio Seefuchs della Ong tedesca Sea-Eye, con 119 migranti a bordo alla fine di una drammatica operazione di soccorso: la nave infatti è stata giorni in difficoltà nel mare in tempesta, con 119 persone a bordo su un vascello di circa 20 metri. Ha lanciato un sos a cui Malta non ha risposto e il mare troppo agitato non ha consentito le operazioni di trasbordo sulla più grande e stabile imbarcazione di Sea Watch che ha affiancato il battello cercando di dare supporto, nonostante gli oltre 230 migranti già a bordo. La Guardia costiera italiana ha risposto alla richiesta di aiuto e inviato a supporto la sua Diciotti, ma anche in questo caso il trasbordo è stato impossibile. La Seefuchs è riuscita a continuare la navigazione, scortata dalla Diciotti, verso le acque italiane ed è arrivata oggi a Pozzallo. Anche la nave Diciotti è arrivata a Pozzallo con a bordo altri 107 migranti trasbordati dalla nave Carabiniere della Marina militare impegnata per Eunavfor Med, mentre per quattro migranti è stato necessario un trasporto sanitario d'urgenza.