Pd: esposto su speculazioni Bot, Consob indaghi subito

Roma, 9 giu. - "Qualcuno sta speculando sul debito italiano? Una domanda che in questi giorni è giusto porsi, visto che questo sospetto si sta facendo largo. Apprendiamo dai giornali, infatti, la notizia che ci sarebbe stata una contemporaneità tra la consegna ai media in forma anonima della bozza del contratto di governo - stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio - e l'inizio di presunte speculazioni finanziarie sul debito pubblico italiano, in particolare di fondi inglesi. Sui quotidiani - ad esempio - si fa il nome del fondo inglese AH di Alan Howard, che aveva posizioni 'ribassiste sull'Italia' e che avrebbe chiuso maggio con una performance positiva del 36,7% in un solo mese". Lo dichiarano in una nota Matteo Orfini, deputato e presidente del Pd, e Mauro Maria Marino, senatore del Pd.

"Un successo - sempre secondo fonti giornalistiche - dovuto ad 'una grande scommessa al ribasso dei titoli pubblici italiani'. A questo proposito chiediamo che la Consob avvii fin da subito le opportune verifiche sulla vicenda e annunciamo che nei prossimi giorni presenteremo un esposto formale su quanto accaduto", concludono.