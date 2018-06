Dal Moro (Pd): positiva maggiore collaborazione Bankitalia-Consob

Roma, 9 giu. - Gianni Dal Moro deputato del Pd già componente la Commissione d`Inchiesta sulle crisi delle Banche interviene in favore della intesa raggiunta tra Banca d`Italia e Consob per il rafforzamento della loro collaborazione: "Questo afferma Dal Moro - è il primo risultato concreto dei lavori della Commissione d`Inchiesta sulle crisi bancarie che ha svolto i propri lavori negli ultimi mesi della passata legislatura. Sono contento - continua Dal Moro - che Banca d`Italia e Consob si impegnino a condividere maggiormente rispetto al passato informazioni, dati, notizie e documenti anche con riunioni periodiche".

"Bene quindi il tempismo del Governatore Visco e del Presidente Nava che in tempi veloci hanno saputo rilanciare e migliorare la collaborazione tra i due Istituti. Come è stato evidenziato nei lavori della Commissione - continua Dal Moro - non sempre nel passato tutto aveva funzionato per il meglio. Anche se la relazione finale approvata dalla Commissione d`Inchiesta sulle Banche, non lo ha previsto, personalmente - conclude Dal Moro - credo che sia giunto il momento di varare una riforma complessiva sugli organi di controllo del sistema bancario e assicurativo anche individuando un solo soggetto che a mio parere non può che essere Banca d`Italia. La moltiplicazione degli organismi oltre ad aumentare costi e burocrazia pare a me non più al passo con i tempi attuali".