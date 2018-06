Don Ciotti al congresso Arci: l'immigrazione non è un reato

Pescara, 9 giu. - "L'immigrazione non può essere reato perchè non puo' essere reato la speranza delle persone". Lo ha detto il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, a Pescara, a margine del 17esimo congresso nazionale dell'Arci (Associazione ricreativa e culturale italiana). "Chi arriva da noi - ha detto ancora Ciotti - cerca una speranza, una libertà, una dignita', una terra promessa". "Fuggono dalla povertà, dai disastri ambientali, dai conflitti e dalle guerre. Allora - ha ribadito- l'immigrazione non puo' essere un reato perché la speranza non è un reato".