Conte: sono al G7 per difendere interessi degli italiani

Charlevoix, 9 giu. - "Sono qui per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani, per esprimere la posizione dell'Italia nel confronto con i nostri partner del G7 ed è quello che ho fatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine del G7 di Charlevoix in Canada.

"Ho avuto - ha aggiunto - molto sessioni e incontri bilaterali e in tutte le occasioni ho rappresentato le nostre posizioni e su alcune questioni mi sono riservato di approfondire i temi visto che siamo appena partiti" con il governo.