Eliseo: molto probabile comunicato finale di compromesso a G7

Parigi, 9 giu. - L'Eliseo ha fatto sapere che i negoziati in corso al G7 sono "sulla buona strada" per giungere ad un accordo su un comunicato finale, nel secondo e ultimo giorno del summit in Canada.

Vi è una "forte probabilità" che i sette firmino un comunicato congiunto, secondo Parigi, un testo che menzionerà tuttavia l'eccezione americana sul clima. Sul commercio, i negoziati vertono su una formula che invochi la modernizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per soddisfare la delegazione americana.