Charlevoix, 9 giu. - L'Italia è portatrice di una posizione di dialogo che non significa abbandonare dall'oggi al domani il sistema delle sanzioni che è collegato agli accordi di Minsk, che sono in fase di attuazione e serve ancora del tempo per raggiungere questo risultato. Noi però abbiamo prospettato a tutti i nostri partner europei che avere la Russia isolata, visto che gioca un ruolo centrale in tutte le crisi poiù delicate nel contesto mondiale, non conviene a nessuno.