Grimoldi (Lega): Sala su Salvini ridicolo, dal Pd zero per Nord

Roma, 9 giu. - "Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aspetta al varco Salvini per vedere se difenderà gli interessi del Nord e le infrastrutture del Nord? Il 'giapponese sull'Isola', l'ultimo amministratore importante rimasto al PD, sta precipitando nel baratro nel ridicolo: dobbiamo ricordargli che la sua 'defunta' coalizione, estinta per totale mancanza di voti, per il Nord in cinque anni ha fatto lo zero assoluto?" Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato della Lega Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda.

"Dobbiamo ricordargli - ha aggiunto Grimoldi- le battaglie fatte solo dalla Lega nel più totale silenzio del PD per tutte le infrastrutture del Nord, dagli aeroporti alle varie autostrade, come la Pedemontana, di cui l'allora ministro Delrio quasi ignorava l'esistenza? Sala almeno abbia la dignità di tacere, se gli elettori del Nord hanno azzerato il PD, cancellando dalla scena politica, è proprio perché in cinque anni di Governo non ha fatto nulla per i cittadini e i territori del Nord".