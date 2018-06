Lavrov: la Russia non ha intenzione di ritornare al G8

Mosca, 9 giu. - La Russia non ha intenzione di ritornare a far parte del G8, essendo soddisfatta di lavorare con il formato del G20: lo ha detto oggi il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov, all'indomani di un appello di Donald Trump in tal senso. Secondo Lavrov, le cui dichiarazioni sono state trasmesse dalla tv russa, Mosca non ha "mai chiesto di ritornare" nel G8, ridiventato G7 dopo la sospensione della sua partecipazione a seguito dell'annessione della penisola della Crimea nel 2014.

"In seno al G20, gli ultimatum non funzionano e voi avete bisogno di arrivare a degli accordi", ha detto Lavrov, descrivendo il formato del G20 come "un meccanismo destinato ad arrivare ad un consenso". "Penso che è il formato più promettente per il futuro", ha proseguito. Prima della riunione annuale del gruppo dei sette Paesi più industrializzati, il presidente americano aveva proposto di reintegrare la Russia. La proposta è stata subito respinta da Regno Unito, Francia e Germania.