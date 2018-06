Casaleggio: ministro per la democrazia diretta è primato Italia

Torino, 9 giu. - "Fraccaro e' oggi il primo ministro al mondo della democrazia diretta. È un primato non solo per i Cinquestelle, ma anche per l'Italia, un grandissimo traguardo per tutti gli italiani". Così Davide Casaleggio, alla presentazione del Rousseau City Lab, il cui tour parte oggi da Torino.

"Il suo lavoro sarà molto ampio e partira' dagli istituti attuali, come il referendum e l'iniziativa di legge popolare, che spesso in passato abbiamo visto essere traditi dal parlamento, come il referendum sul finanziamento ai partiti e quello sull'acqua pubblica. Tutte cose che non dovrebbero più accadere" ha ammonito Davide Casaleggio.

"In ogni caso non voglio sostituirmi a Fraccaro che fara' annunci nelle prossime settimane" ha concluso.