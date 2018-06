G7, Trump soddisfatto di colloqui "molto produttivi" su commercio

Le Malbaie, 9 giu. - Il presidente americano Donald Trump ha espresso soddisfazione per i dibattiti "estremamente produttivi" sul commercio con i suoi omologhi, a conclusione del G7 in Canada dominato dal contenzioso sui dazi doganali. Trump ha spiegato, im una conferenza stampa finale prima di lasciare La Malbaie, di aver proposto ai suoi partner una zona di libero scambio del G7, senza tariffe, sovvenzioni né barriere. Il presidente americano ha anche dato un 10 su 10 alla qualità delle sue relazioni con gli altri leader, citando in particolare Justin Trudeau, Emmanuel Macron e Angela Merkel.