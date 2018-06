Pamela Mastropietro, Santanchè (Fdi): indagini inadeguate

Roma, 9 giu. - "Si parla molto in questi giorni di certezza della pena, ma che certezza in queste ore ha la madre di Pamela, dopo che sono cadute le accuse di omicidio nei confronti dei nigeriani? Lucky Awelima e Desmond Lucky, inizialmente coinvolti insieme a Innocent Oseghale, sono liberi dall'accusa di omicidio nonostante gravi sospetti permangano, come gli stessi inquirenti hanno dichiarato. Il massacro di Pamela Mastropietro non è stato commesso da una sola persona né nell'organizzazione né nell'esecuzione, questo è evidente. Qualche mostro e' in libertà di sicuro, e se non sono i due nigeriani,vuol dire che le indagini non sono state adeguate, che devono riprendere con immediato vigore, perché' ai cittadini sia restituito un minimo di fiducia". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice di Fdi Daniela Santanchè.

"Si fa un gran parlare - ha aggiunto- di femminicidio e inasprimento delle pene per i delitti contro le donne, guai se si affermasse il sospetto che la dovuta severità si ferma di fronte a un trattamento diverso e di favore nei confronti di cittadini stranieri che già gli italiani accolgono con molti sacrifici".