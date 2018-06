Vitali (Fi): da Lega e M5s troppe promesse, potranno mantenerle?

Roma, 9 giu. - "I due partiti di governo, dimenticando che la campagna elettorale è finita e oggi dovrebbero occuparsi della risoluzione dei problemi degli italiani, unica ragione per cui questo governo è venuto alla luce, continuano a fare promesse mirabolanti in lungo e largo per la Penisola invece di presidiare i loro Ministeri e dare risposte. Nei cittadini, ancora ammaliati dalla situazione che si è venuta a creare, crescono le aspettative. Ma lor signori sono sicuri di poter mantenere le promesse?". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore Fi Luigi Vitali.