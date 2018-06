Vertice notturno al G7, si cerca mediazione su documento

Charlevoix, 9 giu. - Vertice notturno ieri tra i leader del G7 per cercare una mediazione sul documento finale del summit, la cui redazione non è ancora scontata. Su alcuni punti ci sono infatti ancora distanze rilevanti tra il presidente Usa Donald Trump e gli altri componenti.

Al termine dello spettacolo del 'Cirque du Soleil' organizzato ieri sera dopo la cena, i sette grandi si sono incontrati per un confronto informale. Gli sherpa hanno poi lavorato nella notte e le delegazioni sono ancora impegnate per trovare una sintesi che sia accettabile per tutti.