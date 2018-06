Ruffino (Pd)a Di Maio:spero governo sia vicino a tutti i Sindaci

Roma, 9 giu. - "Voglio credere che il ministro Di Maio, nel calore della campagna elettorale (che ha continuato anche nel giorno riservato al silenzio) si ricordi che dovere di un governo è di essere vicino a tutti i sindaci e non solo a quelli della sua parte politica. Penso al sindaco di Bussoleno, da due giorni alle prese con l'oceano di fango che ha sommerso le strade del suo Paese. Penso alle migliaia di sindaci di piccoli comuni, sprovvisti dei servizi sociali essenziali, di un bancomat o di un medico di base o di una farmacia". Lo ha affermato in una dichiarazione la parlamentare del Pd Daniela Ruffino.

"C'è un'Italia - ha proseguito Ruffino- che da tanto tempo viene considerata di serie B, mai finita sotto la luce dei riflettori perché formata da quel reticolo di piccoli centri con pochi abitanti e quindi poco appetibile dal punto di vista elettorale. Ecco, vorrei che il ministro Di Maio, ma non soltanto lui, si ricordasse di quei cittadini italiani. E non soltanto quando c'è un evento catastrofico che scuote i sentimenti collettivi. Quei Comuni hanno il diritto a una vita quotidiana meno precaria, perché il godimento dei diritti civili e sociali non può conoscere discriminazioni".