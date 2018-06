Cento (LeU): ricatto Di Maio su Comunali inaccettabile

Roma, 9 giu. - "Nel giorno del silenzio elettorale il vicepremier Di Maio interviene a gamba tesa con un ricatto politico inaccettabile." Lo afferma in una dichiarazione Paolo Cento di Liberi e Uguali.

"I sindaci e le amministrazioni locali - prosegue l'esponente della sinistra - devono avere sempre nel governo del Paese un interlocutore affidabile e pronto a dare una mano sia con i sindaci amici che quelli di altre forze politiche. Per non parlare - ha concluso Cento - dei tavoli per risolvere le crisi occupazionali dove i lavoratori vanno sempre tutelati"