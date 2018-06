Miceli (pd): conflitto interessi Casaleggio è emergenza nazionale

Roma, 9 giu. - "Per comprendere la portata del conflitto di interessi che investe il Governo Conte basta leggere una delle pagine di presentazione del sito della Casaleggio Associati, azienda ai cui vertici siede Davide Casaleggio, 'gestore' dell`Associazione Rousseau, la piattaforma che 'guida' le scelte del M5S. 'La sponsorizzazione degli eventi Casaleggio Associati' si legge, è utile 'per comunicare ad un target qualificato, per costruire relazioni esclusive'. È la stessa Casaleggio Associati a vantarsi del fatto che chi investe nella società ha l`esclusività di alcune relazioni'. Lo afferma in una nota Carmelo Miceli, deputato del Pd, che chiede: "Quali sarebbero queste relazioni esclusive? Forse, quelle con gli esponenti della maggioranza di governo e i componenti dell`esecutivo a marca 5 Stelle? Chi può escludere che la sponsorizzazione delle iniziative della SRL di Casaleggio non sia uno strumento per ottenere canali privilegiati con chi gestisce la politica della Repubblica italiana? Il conflitto d`interessi che investe il governo Conte - conclude - è una questione di emergenza nazionale. In nessuna democrazia occidentale un`azienda, della quale disconosciamo clienti, sponsor e partner, passati e presenti, ha in mano le leve del potere di un intero Paese".