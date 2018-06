Gasparri: stop a giganti rete fuori da ogni regola

Roma, 9 giu. - "Per Amazon non basta l`imposizione di assunzioni, serve una verifica a fondo. Troppi sono i dubbi sui mancati pagamenti fiscali e sul modo singolare con cui si impiega la manodopera. Bisogna puntare dei fari su Amazon, che fa prezzi bassi perché probabilmente elude tante, troppe regole, mentre i singoli commercianti sono vessati. Questi giganti della rete agiscono su scala planetaria sfuggendo ai controlli fiscali e imponendo le proprie logiche sull`impiego delle persone. La subalternità deve finire. E la questione non riguarda solo Amazon, sulla quale bisogna fare controlli dettagliati, ma investe tutti i giganti della rete, da Google a Facebook, Netflix e tutti gli altri che agiscono fuori da qualsiasi controllo e da ogni regola. È ora di finirla. Bisogna tagliare le tasse a chi lavora e soffre e farle pagare a chi non paga nulla e impone il suo strapotere". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.