Comunali, Di Maio: sindaci M5S avranno governo al loro fianco

Roma, 9 giu. - Luigi Di Maio rivolge un "in bocca al lupo" ai candidati alle comunali del movimento e assicura che avranno il governo nazionale al loro fianco. In un video su facebook il capo politico del M5S ha rivolto "a tutti i candidati sindaco del M5S di questa tornata elettorale il mio in bocca al lupio. Siate il cambiamento che avete detto di volere perché quello che vogliamo e chiediamo lo dobbiamo rappresentare nei gesti di ogni giorno".

Di Maio quindi indica che saranno i cittadini a decidere se eleggerli "ma posso dire che hanno tanto lavoro da fare e questa volta avranno un governo nazionale dalla loro parte che li potrà aiutare a risolvere problemi complessi come le crisi aziendali". Al riguardo Di Maio ricorda di aver firmato una delibera che apre ai parlamentari locali la presenza ai tavoli di trattativa sulle crisi aziendali al Mise. "Avere sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale"