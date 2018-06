Charlevoix (Canada), 9 giu. - A Charlevoix in Canada sono iniziati i lavori della seconda giornata del G7. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà un incontro bilaterale con la prima ministra britannica Theresa May (intorno alle 17,50 italiane). Mentre alle 21,50 italiane è in programma con Christine Lagarde, direttore del Fondo monetario internazionale. Trenta minuti prima della mezzanotte italiana è prevista la conferenza stampa finale del premier italiano.