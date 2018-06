Governo, Cangini (Fi): l`ipocrisia del vittimismo gialloverde

Roma, 9 giu. - "No, il vittimismo gialloverde proprio no. C`è un limite a tutto. Dicono che siamo all`anno zero della Storia, che una nuova era ha inizio e non dovremmo interessarci a loro? 'Lasciateli governare' un corno. Lo spirito paterno e comprensivo di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano si rispecchia (ed è una notizia) nelle parole dell`editore del Foglio: 'Un`apertura di credito è doverosa', scrive il presidente del gruppo Sorgente, Walter Mainetti. Quindi dovremmo tutti metterci serenamente alla finestra, ignorare l`impennata dello spread, le fughe dei capitali italiani, le riserve di partner e investitori internazionali e persino le parole di premier e ministri. Wait and see. Ma dico, scherziamo? E quando mai è successo?". Lo ha scritto in un articolo pubblicato da Formiche.net il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

"Quando, con squilli di tromba, si annuncia la nascita di una nuova 'Repubblica', con protagonisti nuovi e nientemeno che con una nuova idea di democrazia, le masse e le presunte élite hanno il diritto di sapere. Di sapere tutto. E tutto è naturale e giusto che sia oggetto di valutazioni, di analisi, di commenti. I troll grillini sui social gridano invece al complotto, alla macchinazione infernale dei 'poteri forti' internazionali e delle loro ramificazioni nazionali. Un misto di balle propagandistiche, di nevrosi e di ipocrisia. Ai grillini, ai leghisti e ai tanti rappresentanti dell'establishment oggi impegnati a salire sul carro del vincitore lanciamo perciò un umile ma accorato appello: smettetela di piangervi addosso, accettate le critiche, rimboccatevi le maniche e fateci finalmente vedere di cosa siete davvero capaci", ha concluso Cangini.