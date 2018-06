Roma, 9 giu. - "Tentennamenti, contraddizioni, pasticci. L`esordio internazionale del governo Lega-5 Stelle ci regala un premier in balia del suo staff di comunicazione. Come se la politica estera fosse uno show e il G7 un set. Presidente Giuseppe Conte dia segnali di autonomia e leadership". Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito del G7 in corso in Canada.