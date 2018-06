Saltamartini (Lega): Pd critica governo dopo cinque anni di danni

Roma, 9 giu. - "Ma la sinistra e il Pd che per cinque anni hanno prodotto solo danni, raccontato bugie agli italiani, gestito il potere non per dare risposte al popolo ma alle élite, alla grande finanza, alle lobby e burocrazie europee.. oggi con quale faccia si scagliano contro Salvini e il Governo appena insediato?". Lo scrive su facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini. "I soliti ipocriti e arroganti in cerca di visibilità dopo che, il 4 marzo, i cittadini li hanno definitivamente consegnati all'irrilevanza politica. Si rassegnino, la Lega con Matteo Salvini - conclude - è l'unica possibilità per invertire la rotta e ridare una speranza seria per un futuro migliore".