G7, Bernini: prima uscita Conte su Russia non è rassicurante

Roma, 9 giu. - "L'esordio internazionale al G7 del neo presidente del Consiglio, Conte, non è stato dei migliori, frutto di improvvisazione e dilettantismo. Siamo preoccupati perché nel più importante contesto mondiale non abbiamo mostrato autorevolezza come invece servirebbe all`Italia". Lo dichiara Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato. "Andare sulle posizioni di Trump, che aveva aperto alla possibilità di riaccogliere la Russia nel G8 rivedendo anche le sanzioni contro Mosca, che penalizzano le nostre esportazioni, salvo fare un`improvvisa ritirata sotto la pressione del duo Macron-Merkel, non è esaltante. Non gioiamo - conclude Bernini - ma siamo molto preoccupati per la dimostrazione di inconsistenza politica che espone l'Italia a una ulteriore perdita di prestigio e credibilità".