Lavoro, Casellati: non si alimenti il conflitto generazionale

Rapallo (Ge), 9 giu. - "Un Paese che cresce è un Paese che offre lavoro, che garantisce dignità, opportunità, indipendenza economica. A tutti, senza distinzioni rispetto alle dinamiche stesse del mercato del lavoro. È un cambiamento innanzitutto culturale quello che va fatto. Purtroppo duole dover registrare che in troppi casi, piuttosto che sopire, si tende ad enfatizzare, se non ad alimentare, il conflitto generazionale. Ci si avvita su una contrapposizione 'insostenibile' come se i diritti degli uni e le garanzie per gli altri fossero incompatibili". Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo, in provincia di Genova.