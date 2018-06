Roma, 9 giu. - "Oggi pomeriggio sarò in piazza con il Partito Democratico per partecipare come ogni anno al Roma Pride 2018 insieme a mia figlia e insieme a tante altre centinaia di famiglie: tutte diverse, tutte uguali. Così oggi possiamo "non esistere" tutti quanti insieme". Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.